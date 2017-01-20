Çek Droppa, Bandırma’da
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen ön libero Lukas Droppa'yla anlaştı. Basın sözcüsü Recep Kılıç, dün İstanbul'a gelen Droppa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirtti. Kılıç, bu sabah resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Çek ön libero'nun, takımla idmana çıkacağını belirtti.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:19
- Ergin Ataman'dan eleştiri
Toplam 14
Yorum
adalet Ergin Ataman'ı ya GS ya milli takım diyenler seneye Ufuk Sarıca'ya ya Bjk ya milli takım demezlerse bana adaletten bahsetmeyin
- Trabzonspor'da yabancı kontenjanı doluyor
Toplam 10
Yorum
hasan olcay, sheydayev, bero, suk, medjani bunlar kesinlikle transfer edilmemeliydi. doğru düzgün tek transferimiz var oda castillo.
- Hedef Honda mı?
Toplam 33
Yorum
fenerli fenerin ilacı juvede hernanes
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