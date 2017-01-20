 Çek Droppa, Bandırma’da – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Çek Droppa, Bandırma’da

    Çek Droppa, Bandırma’da

    takımlarından , Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen ön libero 'yla anlaştı. Basın sözcüsü , dün İstanbul'a gelen Droppa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirtti. Kılıç, bu sabah resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Çek ön libero'nun, takımla idmana çıkacağını belirtti.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
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