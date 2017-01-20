Çek Droppa, Bandırma’da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen ön libero Lukas Droppa'yla anlaştı. Basın sözcüsü Recep Kılıç, dün İstanbul'a gelen Droppa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirtti. Kılıç, bu sabah resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Çek ön libero'nun, takımla idmana çıkacağını belirtti.