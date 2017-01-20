 Bandırmaspor'a Çek oyuncu – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    'a Çek oyuncu

    Bandırmaspor'a Çek oyuncu

    takımlarından , Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen ön libero 'yla anlaştı.

    Kulübü Basın Sözcüsü , yaptığı açıklamada, İstanbul'a gelen Droppa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

    Recep Kılıç, Droppa'nın yarın sabah resmi sözleşmeye imza atacağını ve takımla ilk antrenmanına çıkacağını belirtti.

    Kılıç, Droppa'nın Çekya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olduğunu ve Bandırmaspor'a büyük güç katacağına inandığını dile getirerek, " ile inşallah play-off etabına göz kırptık. O mevki için aradığımız futbolcu olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:52
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