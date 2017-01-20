Bandırmaspor'a Çek oyuncu
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen ön libero Lukas Droppa'yla anlaştı.
Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Recep Kılıç, yaptığı açıklamada, İstanbul'a gelen Droppa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Recep Kılıç, Droppa'nın yarın sabah resmi sözleşmeye imza atacağını ve takımla ilk antrenmanına çıkacağını belirtti.
Kılıç, Droppa'nın Çekya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olduğunu ve Bandırmaspor'a büyük güç katacağına inandığını dile getirerek, "Lukas Droppa ile inşallah play-off etabına göz kırptık. O mevki için aradığımız futbolcu olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:52
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 14
Yorum
Sadi özkök aksaraydan Nerden nereye ama o eski günler fazla uzakta değil Devamı gelecek allahın izniyle Sadece biraz daha sabır
- Galatasaray'ın Karabükspor kadrosu belli oldu
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Yorum
BeykozlUltrAslan 3-5-2 Sistemiyle Oynamamız lazım Chelsea Modeli Beklerin Ne İlerde Faydası Var Ne Geride Her Arkaya Atılan Uzun Top Tehlike Yaratıyor.
- Galatasaray kafilesi Karabük'te
Toplam 2
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efe Şampiyonmu: ))Şampiyon BEŞİKTAŞ'tır.2'incilik yarışı için FB,GS başakşehir aranızda yarışırsınız.
Bandırmaspor'a Çek oyuncu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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