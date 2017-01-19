 Samsun’da imza şov! – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Samsun’da imza şov!

    Samsun’da imza şov!
    , daha önce prensip anlaşmasına vardığı; Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Jeroen Lumu, Kevin Brands ve Eldin Adilovic'e toplu imza attırdı. Karadeniz temsilcisi; Ahmet, Adilovic, Lumu ve Brands ile 1.5'ar yıllık, Erkam Reşmen ile ise 6 ay opsiyonlu olarak sözleşme imzaldı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
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