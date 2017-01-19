Samsun’da imza şov!
Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı; Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Jeroen Lumu, Kevin Brands ve Eldin Adilovic'e toplu imza attırdı. Karadeniz temsilcisi; Ahmet, Adilovic, Lumu ve Brands ile 1.5'ar yıllık, Erkam Reşmen ile ise 6 ay opsiyonlu olarak sözleşme imzaldı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
Samsun’da imza şov! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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