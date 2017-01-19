2017’nin zirvesi Eskişehir’in
Ligin üst sıralarındaki takımların takıldığı bir haftayı geride bıraktık. Aralarında hata yapmayan tek takım Eskişehirspor oldu. Kırmızı-siyahlılar zirveye yerleşti
Eskişehirspor 2017'ye müthiş bir giriş yaptı. 17.haftada en başta kırmızı- siyahlılar var. Zirvedeki sıralamayı bir anda tepetaklak eden 17. haftada zirve yarışı veren 4 takım 9 puan kaybedip Eskişehirspor'da 3 puanı 3-0 ile alınca, tam 12 puanlık hamle ile hedefi tam 12'den vurdu ve lider oldular. Maç sonu keyifleri yerindeydi.
KAYBEDEN KAYBEDENE!
Fikstüre göre ilk yarının son haftasıydı ama lig erken tatile girmiş, 17. hafta ikinci yarıya dahil edilmişti. Kuşkusuz haftanın en önemli maçı Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı, en sürpriz sonucu da Göztepe-Denizlispor maçıydı. İki komşu kent Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçında rakipler kadar saha şartları da zorluydu. Zorlu mücadele saatindeki -16 derecede oynanan maçta, üşümemek için koşmaktan başka çare yoktu(!)
ALİ ŞAŞAL MÜTHİŞTİ
Sahadaki 22 futbolcu alkışı, övgüyü haketti ama bir özel isim vardı ki, dışarıda kalan puanı ona yazmak lazım. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural. Olağanüstü kurtarışlar yaptı. Malatya forvetlerine şans tanımadı. Özgüveni, oynama özlemi ile herkesin övgüsünü, beğenisini kazandı. Bravo Ali Şaşal, gözümüz üzerinde...
BİRLİK VE BERABERLİK HAFTASI OLDU!
Ligde saha zemini olumsuzluğu sebebiyle oynanamayan, ertelenen Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı hariç oynanan 8 maçta 18 gol kaydedildi. Tam 4 maç berabere biterken, üç maçta gol seyredemedi sporseverler. Göztepe evinde hem yenilmezliğini, hem de liderliğini kaybetti. Denizlispor bu sezon 9. deplasmanında 5. galibiyetini alırken, Adana Demirspor bu sezon 17. maçında 10. beraberliğini MİY karşısında aldı. Mavi-lacivertli takım son beş maçında hiç kazanamadı.
MANİSA KILPAYI!
Ligde zor günler yaşayan Manisaspor, deyim yerindeyse Boluspor'u elinden kaçırdı. İlk yarının 1-0 Boluspor lehine neticelendiği maçta 69 ve 72.dakikada peş peşe iki gol bulan ev sahibi takım, tam kazandım derken Boluspor'un yeni transferi Alim Öztürk'ün golü ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç ev sahibini üzerken, son iki maçından sıfır çeken Boluspor'a derin bir oh çektirdi. Alim takımına hayat verdi.
KAYBEDEN KAYBEDENE!
Fikstüre göre ilk yarının son haftasıydı ama lig erken tatile girmiş, 17. hafta ikinci yarıya dahil edilmişti. Kuşkusuz haftanın en önemli maçı Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı, en sürpriz sonucu da Göztepe-Denizlispor maçıydı. İki komşu kent Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçında rakipler kadar saha şartları da zorluydu. Zorlu mücadele saatindeki -16 derecede oynanan maçta, üşümemek için koşmaktan başka çare yoktu(!)
ALİ ŞAŞAL MÜTHİŞTİ
Sahadaki 22 futbolcu alkışı, övgüyü haketti ama bir özel isim vardı ki, dışarıda kalan puanı ona yazmak lazım. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural. Olağanüstü kurtarışlar yaptı. Malatya forvetlerine şans tanımadı. Özgüveni, oynama özlemi ile herkesin övgüsünü, beğenisini kazandı. Bravo Ali Şaşal, gözümüz üzerinde...
BİRLİK VE BERABERLİK HAFTASI OLDU!
Ligde saha zemini olumsuzluğu sebebiyle oynanamayan, ertelenen Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı hariç oynanan 8 maçta 18 gol kaydedildi. Tam 4 maç berabere biterken, üç maçta gol seyredemedi sporseverler. Göztepe evinde hem yenilmezliğini, hem de liderliğini kaybetti. Denizlispor bu sezon 9. deplasmanında 5. galibiyetini alırken, Adana Demirspor bu sezon 17. maçında 10. beraberliğini MİY karşısında aldı. Mavi-lacivertli takım son beş maçında hiç kazanamadı.
MANİSA KILPAYI!
Ligde zor günler yaşayan Manisaspor, deyim yerindeyse Boluspor'u elinden kaçırdı. İlk yarının 1-0 Boluspor lehine neticelendiği maçta 69 ve 72.dakikada peş peşe iki gol bulan ev sahibi takım, tam kazandım derken Boluspor'un yeni transferi Alim Öztürk'ün golü ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç ev sahibini üzerken, son iki maçından sıfır çeken Boluspor'a derin bir oh çektirdi. Alim takımına hayat verdi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
2017’nin zirvesi Eskişehir’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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