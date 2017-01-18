 Yusuf Şimşek'ten veda açıklaması – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    'ten veda açıklaması

    Yusuf Şimşek'ten veda açıklaması

    TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü , kulüpten ayrılma kararı aldığını bildirdi.

    Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şimşek, 92 yıllık köklü takıma ekibiyle büyük bir heyecan ve hevesle, geçmişte olduğu gibi önemli başarılara imza atmak için geldiğini ifade etti.

    Geldiklerinde takımın olumsuz durumu ne olursa olsun yine de inanarak yola çıktıklarını aktaran Şimşek, "Bana ve ekibime vaat edilenler maalesef yerine getirilemedi. Takımın da aldığı olumsuz sonuçlardan son derece üzüntü duymaya başladık. Yönetimimiz, transfer tahtasını açamadığı ve bize verdikleri sözleri yerine getiremediği için üzülerek de olsa Mersin İdmanyurdu Kulübünden ayrılma kararı aldım. Kısa süre de olsa birlikte çalıştığım futbolcularıma, kulüp yönetimine ve taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim" dedi.

    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:32
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