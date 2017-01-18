Yusuf Şimşek'ten veda açıklaması
TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Yusuf Şimşek, kulüpten ayrılma kararı aldığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şimşek, 92 yıllık köklü takıma ekibiyle büyük bir heyecan ve hevesle, geçmişte olduğu gibi önemli başarılara imza atmak için geldiğini ifade etti.
Geldiklerinde takımın olumsuz durumu ne olursa olsun yine de inanarak yola çıktıklarını aktaran Şimşek, "Bana ve ekibime vaat edilenler maalesef yerine getirilemedi. Takımın da aldığı olumsuz sonuçlardan son derece üzüntü duymaya başladık. Yönetimimiz, transfer tahtasını açamadığı ve bize verdikleri sözleri yerine getiremediği için üzülerek de olsa Mersin İdmanyurdu Kulübünden ayrılma kararı aldım. Kısa süre de olsa birlikte çalıştığım futbolcularıma, kulüp yönetimine ve taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim" dedi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:32
- Aatıf’a kanca
Toplam 11
Yorum
fb stadı abi bizim stadta bi ekip var geleni gideni yuhluyor kendi futbolcun yuhlanırmı ya ? futbolcu gününde olmayabilir.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
FENERLI Bu Trabzon 6 seneden berı transfer yapıyor ahım şahım gelırıde yok nasıl buna UEFA dan yasak gelmiyor anlamadım değirmenın suyu nereden ?
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 16
Yorum
MEHMET SENINLE OLMAZ ERSUN EFENDI SEN HOCA OLSAN 60 DAKIKA SUK DENEN CAM YARMASINI SAHDA TUTMAZDIN ARTIK GIT SANA TANINAN KREDI KIMSEYE TANIN
Yusuf Şimşek'ten veda açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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