Samsun’dan şov
Düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlardan Samsunspor, transfer yasağının kalkmasıyla atağa kalktı. Kırmızı-beyazlılar, 4 futbolcuyla anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi ilk olarak Avusturya ekiplerinden Pölten'de forma giyen 21 yaşındaki golcü Jeroen Lumu ile el sıkıştı.
Özköylü'nün adamları!
Teknik direktör Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetim, Kayseri'den ayrılan defans oyuncusu Erkam Reşmen, Yeni Malatya'dan sol bek Ahmet Burak Solakel ve Erciyes'ten golcü Eldin Adilovic'i renklerine bağladı.
MALATYA'DA YÖNETİME MESAJ
Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik heyetten yönetime mesaj... En kısa sürede takıma takviye yapılması gerektiğini belirten teknik direktör İrfan Buz, "Hedeflerimize ulaşmamız açısından kesinlikle nokta transferler istiyoruz" sözlerini sarfetti.
SON YİĞİDO EMRE KILINÇ
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Sivasspor transferde boş durmuyor. Kırmızı-beyazlılar, Boluspor'un genç orta sahası Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı. Menajeriyle dün Sivas'a giden 22 yaşındaki oyuncu 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
MANİSASPOR'DA AYRILIK VAKTİ
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Manisaspor'da dün flaş bir gelişme yaşadı. Ege temsilcisi, golcü oyuncusu Michael Eneramo ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. 31 yaşındaki golcü futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
DENİZLİ GERİ SAYIMDA
Borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan takımlardan Denizlispor beklemeye geçti. Başkan Süleyman Urkay, ödemeleri yaptıklarını kaydedip, "Cezanın kalkması için FIFA'ya başvurduk. Kısa süre içinde engelinin kalkalacağını düşünüyorum" dedi.
Özköylü'nün adamları!
Teknik direktör Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetim, Kayseri'den ayrılan defans oyuncusu Erkam Reşmen, Yeni Malatya'dan sol bek Ahmet Burak Solakel ve Erciyes'ten golcü Eldin Adilovic'i renklerine bağladı.
MALATYA'DA YÖNETİME MESAJ
Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik heyetten yönetime mesaj... En kısa sürede takıma takviye yapılması gerektiğini belirten teknik direktör İrfan Buz, "Hedeflerimize ulaşmamız açısından kesinlikle nokta transferler istiyoruz" sözlerini sarfetti.
SON YİĞİDO EMRE KILINÇ
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Sivasspor transferde boş durmuyor. Kırmızı-beyazlılar, Boluspor'un genç orta sahası Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı. Menajeriyle dün Sivas'a giden 22 yaşındaki oyuncu 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
MANİSASPOR'DA AYRILIK VAKTİ
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Manisaspor'da dün flaş bir gelişme yaşadı. Ege temsilcisi, golcü oyuncusu Michael Eneramo ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. 31 yaşındaki golcü futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
DENİZLİ GERİ SAYIMDA
Borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan takımlardan Denizlispor beklemeye geçti. Başkan Süleyman Urkay, ödemeleri yaptıklarını kaydedip, "Cezanın kalkması için FIFA'ya başvurduk. Kısa süre içinde engelinin kalkalacağını düşünüyorum" dedi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Samsun’dan şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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