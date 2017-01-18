 Samsun’dan şov – Fotomaç – 18 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Samsun’dan şov

    Samsun’dan şov

    Düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.

    Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlardan Samsunspor, transfer yasağının kalkmasıyla atağa kalktı. Kırmızı-beyazlılar, 4 futbolcuyla anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi ilk olarak Avusturya ekiplerinden Pölten'de forma giyen 21 yaşındaki golcü Jeroen Lumu ile el sıkıştı.

    Özköylü'nün adamları!
    Teknik direktör 'nün raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetim, Kayseri'den ayrılan defans oyuncusu Erkam Reşmen, Yeni Malatya'dan sol bek Ahmet Burak Solakel ve Erciyes'ten golcü Eldin Adilovic'i renklerine bağladı.

    MALATYA'DA YÖNETİME MESAJ
    Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik heyetten yönetime mesaj... En kısa sürede takıma takviye yapılması gerektiğini belirten teknik direktör İrfan Buz, "Hedeflerimize ulaşmamız açısından kesinlikle nokta transferler istiyoruz" sözlerini sarfetti.

    SON YİĞİDO EMRE KILINÇ
    TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Sivasspor transferde boş durmuyor. Kırmızı-beyazlılar, Boluspor'un genç orta sahası Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı. Menajeriyle dün Sivas'a giden 22 yaşındaki oyuncu 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

    MANİSASPOR'DA AYRILIK VAKTİ
    Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Manisaspor'da dün flaş bir gelişme yaşadı. Ege temsilcisi, golcü oyuncusu Michael Eneramo ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. 31 yaşındaki golcü futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

    DENİZLİ GERİ SAYIMDA
    Borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan takımlardan Denizlispor beklemeye geçti. Başkan Süleyman Urkay, ödemeleri yaptıklarını kaydedip, "Cezanın kalkması için FIFA'ya başvurduk. Kısa süre içinde engelinin kalkalacağını düşünüyorum" dedi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsun’dan şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.