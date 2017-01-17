 Sivasspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sivasspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı

    Sivasspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Boluspor'dan orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

    Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Boluspor'da forma giyen Emre Kılınç ile her konuda anlaştı. 22 yaşındaki genç oyuncu ile Sivasspor 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

    Ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyen Emre Kılınç 2 gol kaydetti.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.