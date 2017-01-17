Sivasspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Boluspor'dan orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Boluspor'da forma giyen Emre Kılınç ile her konuda anlaştı. 22 yaşındaki genç oyuncu ile Sivasspor 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
Ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyen Emre Kılınç 2 gol kaydetti.
Ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyen Emre Kılınç 2 gol kaydetti.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ekici'ye rest!
Toplam 23
Yorum
balturk mehemet ekmek yadiği kaba pislememeli. madem para sorun değil diyorsun o zaman neden trabzonda kalmadın para sorunsa bjk da sana veriyor.
- Alper Potuk neden oynamadı?
Toplam 8
Yorum
yaşlılık işte.. alperi unutmuş olabilir mi. ayrıca atıf kanatta oynatılmamalı. atıf forvet arkası oynar..
- Sıra Volkan Pala ve Adili’de
Toplam 4
Yorum
Aslan VOLKAN PALA YERINE BERK ISMAIL'I YOLLAYIN BENCE VOLKAN PALA IS YAPAR EREN GIBI CAKILI OYNAMAZ
Sivasspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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