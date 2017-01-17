Hamit Altıntop'a talip var!
Galatasaray ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'un TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Ara transfer dönemindeki çalışmalarına devam eden bordo-beyazlılarda Teknik Direktör Feyyaz Uçar, haftasonu kazanılan Samsunspor maçının ardından bu hafta içerisinde transferler olabileceğini belirtmiş ve açıklamanın yönetim tarafından yapılacağını söylemişti.
Adı Bandırmaspor ile anılan Hamit Altıntop, 2012-2013 sezonunun başında Real Madrid'den 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 89 resmi maçta 4 kez ağları havalandırmıştı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
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