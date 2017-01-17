 Eskişehirspor-Balıkesirspor maçının tarihi değişti – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Eskişehirspor-Balıkesirspor maçının tarihi değişti

    Eskişehirspor-Balıkesirspor maçının tarihi değişti

    TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor arasında yapılacak karşılaşmanın tarihi değişti.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, daha önce 20 Ocak Cuma günü 18.30'da oynanacağı bildirilen karşılaşmanın, Eskişehir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla 21 Ocak Cumartesi günü 15.30'a alındığı ifade edildi.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:55
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