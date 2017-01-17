Eskişehirspor-Balıkesirspor maçının tarihi değişti
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor arasında yapılacak karşılaşmanın tarihi değişti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, daha önce 20 Ocak Cuma günü 18.30'da oynanacağı bildirilen karşılaşmanın, Eskişehir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla 21 Ocak Cumartesi günü 15.30'a alındığı ifade edildi.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:55
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Toplam 9
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Djenkov SATILMIŞLAR!!!
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Toplam 14
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Fatih 1453 Yönetim yine sıradan stoper transfer etmeye çalışıyor yapmayın aynı hataları üst üste gidin adam gibi okkalı bir stoper alın...
- İşte Yıldırım dilekçeler
Toplam 24
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he azizim "tamam işte öyle duta boyle yaprak "diyor bjk.
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