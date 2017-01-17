Çotanak evinde kral
Giresunspor, 17. haftanın kapanış maçında Gaziantep Belediye’yi Özgürcan ve Dimitriadis’i golleriyle devirerek 3 puana uzandı.
EMRE, SİVAS'TA
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Boluspor'dan Emre Kılınç ile anlaşmaya vardı. Başkan Mecnun Otyakmaz, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Sivasspor olarak TFF 1. Lig'de kalıcı olmaya niyetimiz yok. Çalışmalarımıza da bu doğrultuda devam ediyoruz" dedi.
'CHİBUİKE GELEBİLİR...'
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, görüştükleri Gaziantepli Nijeryalı orta saha oyuncusu John Chibuike'nin kafasının başka Anadolu takımları tarafından karıştırıldığını söyledi. Zeren, "Chibuike ve başka oyuncuları alabiliriz" dedi.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:29
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
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