 Çotanak evinde kral – Fotomaç – 17 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Çotanak evinde kral

    Çotanak evinde kral

    , 17. haftanın kapanış maçında Gaziantep Belediye’yi Özgürcan ve Dimitriadis’i golleriyle devirerek 3 puana uzandı.

    'de 17'nci haftanın son maçında Giresunspor, Gaziantep Belediye'yi ağırladı. Özgürcan'ın golüyle 1-0 öne geçen Çotanaklar, 42. dakikada Ramazan'ın golüne engel olamayınca ilk yarıyı 1-1 berabere bitirdi. 67. dakikada Yunan oyuncusu Panajotis Dimitriadis'in golüyle yeniden öne geçen , 90 dakikayı 2-1 galip kapayarak 3 puanın sahibi oldu. Karadeniz ekibi 24 puanla play-off şansını sürdürdü. Üst üste 5'inci yenilgisin alan G.Antep Belediye ise 18 puanda kaldı.

    EMRE, SİVAS'TA
    TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Boluspor'dan Emre Kılınç ile anlaşmaya vardı. Başkan Mecnun Otyakmaz, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Sivasspor olarak TFF 1. Lig'de kalıcı olmaya niyetimiz yok. Çalışmalarımıza da bu doğrultuda devam ediyoruz" dedi.

    'CHİBUİKE GELEBİLİR...'
    Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, görüştükleri Gaziantepli Nijeryalı orta saha oyuncusu John Chibuike'nin kafasının başka Anadolu takımları tarafından karıştırıldığını söyledi. Zeren, "Chibuike ve başka oyuncuları alabiliriz" dedi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çotanak evinde kral haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.