 Sessiz gece – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Sessiz gece

    Sessiz gece

    sahasında konuk ettiği ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibinde 59’da Göksu kırmızı kart gördü.

    Adana Demirspor kendi sahasında karşılaştığı ile golsüz berabere kaldı. 59. dakikada Göksu Alhas'ın atılmasıyla ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı. İki ekibin çabaları da gol atmaya yetmeyince müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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