Sessiz gece
Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibinde 59’da Göksu kırmızı kart gördü.
Adana Demirspor kendi sahasında karşılaştığı Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kaldı. 59. dakikada Göksu Alhas'ın atılmasıyla ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı. İki ekibin çabaları da gol atmaya yetmeyince müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nantes'tan Sigthorsson açıklaması
Toplam 3
Yorum
rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
- Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı
Toplam 1
Yorum
Berkay Hayırlı olsun
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 46
Yorum
fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
Sessiz gece haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.