Horoz lideri devirdi
Yeşil-siyahlılar son 10 dakikasına 2-1 yenik girdiği derbide, Kappel, Yasin ve Moritz’le golleri buldu; Göz-Göz zirveyi Eskişehirspor’a bıraktı.
TFF 1. Lig'de Ege derbisinde Göztepe, evinde son haftaların formda takımı Denizlispor karşısında şok bir yenilgi alıp zirveyi Eskişehirspor'a devretti. Yeşil-siyahlılar ilk yarıyı Yasin'in golüyle 1-0 önde bitirdi. Göz-Göz'de 52'de Jahovic mutlak golü kaçırdı; 56'da Tayfur affetmedi. Sarı-kırmızılılar 70'te Jahovic'in penaltı golüyle de öne geçti. 74'te George'un net pozisyonda kaleciye takılması adeta derbinin kaderini çizdi. Bu dakikadan sonra İzmir'de Horoz'un geri dönüşü sahnelendi. Kappel 81'de eşitledi. Yasin 86'da takımını tekrar öne geçirdi. Denizlispor, 90+2'de Moritz'in penaltısıyla deplasmanda 4'te 4 yaparken, Göztepe'ye de bu sezon evindeki ilk yenilgisini yaşattı.
KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ TRİBÜNLERDE
İzmir'deki hain saldırıda şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin'in maskesini takan taraftarlar, terörü lanetledi. Kahraman şehidimizin kızı Zeynep Dila da tribünde yer aldı. Moritz de golü sonrası Sekin'in maskesiyle polis selamı verdi.
'VURDUKLARI GOL OLDU'
Denizlispor'dan evinde şok bir yenilgi alan Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk şanssızlıktan yakındı. Buruk, "Çok pozisyona girdik ama sonuç alamadık. Rakibimiz girdiği bütün pozisyonları gole çevirdi. Şans elimize geldi ama değerlendiremedik. Üzüldük ama tekrar ayağa kalkacağız" diye konuştu.
TESADÜF DEĞİL ALIN TERİ!
Denizli Teknik Direktörü Ali Tandoğan, deplasmanda 4'te 4 yapmalarını tesadüf yorumlayanlara sitem etti. Tandoğan, "Sportif direktör başladığımız sezonda içerideki yapıyı biliyordum. Az paralarla oynamayan oyuncuları aldık. Amacımız takım yapabilmekti, onu başardık. Yüreklerine sağlık, onlar var ki ben varım" dedi.
KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ TRİBÜNLERDE
İzmir'deki hain saldırıda şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin'in maskesini takan taraftarlar, terörü lanetledi. Kahraman şehidimizin kızı Zeynep Dila da tribünde yer aldı. Moritz de golü sonrası Sekin'in maskesiyle polis selamı verdi.
'VURDUKLARI GOL OLDU'
Denizlispor'dan evinde şok bir yenilgi alan Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk şanssızlıktan yakındı. Buruk, "Çok pozisyona girdik ama sonuç alamadık. Rakibimiz girdiği bütün pozisyonları gole çevirdi. Şans elimize geldi ama değerlendiremedik. Üzüldük ama tekrar ayağa kalkacağız" diye konuştu.
TESADÜF DEĞİL ALIN TERİ!
Denizli Teknik Direktörü Ali Tandoğan, deplasmanda 4'te 4 yapmalarını tesadüf yorumlayanlara sitem etti. Tandoğan, "Sportif direktör başladığımız sezonda içerideki yapıyı biliyordum. Az paralarla oynamayan oyuncuları aldık. Amacımız takım yapabilmekti, onu başardık. Yüreklerine sağlık, onlar var ki ben varım" dedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
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Berkay Hayırlı olsun
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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