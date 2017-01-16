Hamit Altıntop'a talip var!
Galatasaray ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'un TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Ara transfer dönemindeki çalışmalarına devam eden bordo-beyazlılarda Teknik Direktör Feyyaz Uçar, haftasonu kazanılan Samsunspor maçının ardından bu hafta içerisinde transferler olabileceğini belirtmiş ve açıklamanın yönetim tarafından yapılacağını söylemişti.
Adı Bandırmaspor ile anılan Hamit Altıntop, 2012-2013 sezonunun başında Real Madrid'den 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 89 resmi maçta 4 kez ağları havalandırmıştı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:18
- "Gerekirse kadro dışı bırakırız"
Toplam 20
Yorum
ofliii kime hizmet ettiğiniz belli değil.adamı kadro dışı bıkmışsın yedek bırakmışsın cokta fifi.yahu sezon sonu bedelsiz gidecek..neyin kafasındas
- "Gerekirse kadro dışı bırakırız"
Toplam 20
Yorum
ManisaGFB Sırf Fener'e gelmesin diye atmadıkları takla kalmadı,taklacı ts yönetimi, siz anca böyle 5.liğe oynarsınız her sene..Ne vizyon var ne sistem
- "Gerekirse kadro dışı bırakırız"
Toplam 20
Yorum
koyulacivert Beşiktaşın gazına gelip EKİCİ nin yarım sezon için T.S a 2 milyon euoro kazandırmasını engelleyen zihniyete pes.
Hamit Altıntop'a talip var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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