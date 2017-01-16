 Eskisehirspor 3 golle zirveye – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Eskisehirspor 3 golle zirveye

    Eskisehirspor 3 golle zirveye

    , engelini Erkan, Bruno ve Hasan Hüseyin’le aştı; liderlik koltuğunu averajla Göztepe’den aldı.

    'de Eskişehirspor evinde Altınordu'yu 3-0 yendi ve Göztepe'nin Denizli'ye yenilmesiyle averajla zirveye kuruldu. Es-Es, Ofoedu'yla bir topunun direkten döndüğü İlk yarıyı 20'de Erkan'ın penaltısıyla önde tamamladı. İkinci devrede Bruno ve Hasan Hüseyin'le farka koşup, TFF 1. Lig'de zirveyi ele geçirdi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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