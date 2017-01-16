Eskisehirspor 3 golle zirveye
Eskişehirspor, Altınordu engelini Erkan, Bruno ve Hasan Hüseyin’le aştı; liderlik koltuğunu averajla Göztepe’den aldı.
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor evinde Altınordu'yu 3-0 yendi ve Göztepe'nin Denizli'ye yenilmesiyle averajla zirveye kuruldu. Es-Es, Ofoedu'yla bir topunun direkten döndüğü İlk yarıyı 20'de Erkan'ın penaltısıyla önde tamamladı. İkinci devrede Bruno ve Hasan Hüseyin'le farka koşup, TFF 1. Lig'de zirveyi ele geçirdi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Berkay Hayırlı olsun
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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