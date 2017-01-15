Yeni Malatyaspor yönetiminde 3 istifa!
Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Maden, sarı-siyahlı kulüpten üç asbaşkanın istifa ettiğini söyledi.
Maden, yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ednan Çoban, kulübün mali işlerden sorumlu asbaşkanı Ahmet Güler ile asbaşkan Ahmet Bağdat'ın istifalarını sunduklarını belirtti.
Maden, istifa eden Çoban, Güler ve Bağdat'a kulübe verdikleri emekler dolayısıyla teşekkür etti.
Transfer çalışmalarına da değinen Mehmet Maden, "Sıkıntı yok, yolumuza devam edeceğiz. İki oyuncu transfer ettik. İki oyuncu daha transfer edeceğiz. Bir santrfor ve bir forvet transferi hafta sonuna kadar netleşecek." diye konuştu.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:10
- Rodallega çıkarması
Toplam 11
Yorum
onur Bence Büyük hata olucak ! ve çok para vermek bu oyuncuya yine hata olur yönetim inşallah daha iyi bir forvet bulur ve alır.
- Çek bir forvet!
Toplam 31
Yorum
şemi karanar Beşiktaşda şenol güneş faktörü ile ilk geldiği sezonki başarıyı yakalayabilir.Bursasporda bu sene mutsuz görünüyor.
- Son gözde Carlos
Toplam 3
Yorum
onur Böyle bir oyuncuya bence gerek yok yanlış olur.illaki alınaçaksa gonso biçilmiş kaftan olur
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