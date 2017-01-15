Şanlıurfaspor’un bileği bükülmüyor

Yükselen formuyla dikkatleri çeken Şanlıurfaspor, Elazığspor deplasmanından da puanla döndü; yenilmezliğini 5 maça yükseltti.

TFF 1. Lig'in son dönemdeki flaş takımlarından Şanlıurfaspor, yükselen performansını Elazığ deplasmanında da sürdürdü. Golsüz sona eren maçta Urfa'da Batuhan Karadeniz ve Batuhan Artarslan, Elazığ'da ise Cajic net fırsatları kullanamadı. Sarı-yeşilliler yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken, Elazığ ise galibiyet hasretini 3 maça yükseltti.