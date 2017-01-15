 Şanlıurfaspor’un bileği bükülmüyor – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    ’un bileği bükülmüyor

    Şanlıurfaspor’un bileği bükülmüyor

    Yükselen formuyla dikkatleri çeken , Elazığspor deplasmanından da puanla döndü; yenilmezliğini 5 maça yükseltti.

    TFF 1. Lig'in son dönemdeki flaş takımlarından Şanlıurfaspor, yükselen performansını Elazığ deplasmanında da sürdürdü. Golsüz sona eren maçta Urfa'da Batuhan Karadeniz ve Batuhan Artarslan, Elazığ'da ise Cajic net fırsatları kullanamadı. Sarı-yeşilliler yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken, Elazığ ise galibiyet hasretini 3 maça yükseltti.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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