Ne Manisaspor ne Bolu Beyi

Boluspor, Manisa’da 39’da Musa ile öne geçti. Ev sahibi 69’da Bahattin ile rakibini yakaladı, Ozan’la 72’de 3 puana yaklaştı. 90+3’te Alim skoru belirledi.

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçında Manisaspor, sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip 39'da Musa ile öne geçti. 69'da Bahattin ile rakibini yakalayan ev sahibi 72'de Ozan'la öne geçti. Ancak 90+3'te Alim skoru belirledi, puanlar paylaşıldı: 2-2.