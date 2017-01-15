 Ne Manisaspor ne Bolu Beyi – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Ne ne Bolu Beyi

    Ne Manisaspor ne Bolu Beyi

    , Manisa’da 39’da Musa ile öne geçti. Ev sahibi 69’da Bahattin ile rakibini yakaladı, Ozan’la 72’de 3 puana yaklaştı. 90+3’te Alim skoru belirledi.

    TFF 1. Lig'de 17. hafta maçında Manisaspor, sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip 39'da Musa ile öne geçti. 69'da Bahattin ile rakibini yakalayan ev sahibi 72'de Ozan'la öne geçti. Ancak 90+3'te Alim skoru belirledi, puanlar paylaşıldı: 2-2.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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