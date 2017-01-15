 İki favori yenişemedi – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    İki favori yenişemedi

    İki favori yenişemedi

    Şampiyonluk adaylarından Yeni Malatya ve Sivasspor kozlarını Malatya’da paylaştı. 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı.

    'de Süper Lig'i hedefleyenYeni Malatyaspor ve Sivasspor Malatya'da 1 puana razı oldular. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta iki takım da pozisyonları değerlendiremedi. İkinci devrede rakibine göre daha atak gözüken Yiğido, 83'te Hakan'ın 2'inci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kırmızı-beyazlılar'da 87'de Ahmet'in şutu üst direkte patladı. 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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