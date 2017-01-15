 Ege’de müthiş derbi – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Ege’de müthiş derbi

    Ege’de müthiş derbi

    TFF 1. Lig'de zirveye kurulan , Ege derbisinde bugün Denizli'yi ağırlayacak.

    İzmir ekibinde Afrika Kupası'na giden Segbefia'nın yanı sıra sakat Hakan ve Tanju yok. Denizli'de ise sakat Sankoh ve Perovic'in durumu maç saati netleşecek.

    KÖTÜ ZEMİN ERTELETTİ
    TFF 1. Lig'de dün oynanması gereken Ümraniyespor-Balıkesirspor maçı olumsuz saha koşulları nedeniyle ertelendi. TFF, hakemin bugüne ertelediği maçı, şartların düzelmeyeceğini gerekçe göstererek ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
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