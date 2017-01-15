Ege’de müthiş derbi
TFF 1. Lig'de zirveye kurulan Göztepe, Ege derbisinde bugün Denizli'yi ağırlayacak.
İzmir ekibinde Afrika Kupası'na giden Segbefia'nın yanı sıra sakat Hakan ve Tanju yok. Denizli'de ise sakat Sankoh ve Perovic'in durumu maç saati netleşecek.
KÖTÜ ZEMİN ERTELETTİ
TFF 1. Lig'de dün oynanması gereken Ümraniyespor-Balıkesirspor maçı olumsuz saha koşulları nedeniyle ertelendi. TFF, hakemin bugüne ertelediği maçı, şartların düzelmeyeceğini gerekçe göstererek ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
KÖTÜ ZEMİN ERTELETTİ
TFF 1. Lig'de dün oynanması gereken Ümraniyespor-Balıkesirspor maçı olumsuz saha koşulları nedeniyle ertelendi. TFF, hakemin bugüne ertelediği maçı, şartların düzelmeyeceğini gerekçe göstererek ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:22
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