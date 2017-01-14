 Yenişemediler – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yenişemediler

    Yenişemediler

    Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 17. haftasında evinde konuk ettiği Sivaspor ile golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

    Maçtan dakikalar
    28. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Sedat Ağçay'ın uzaktan vurduğu sert şutta meşin yuvarlağı kaleci parmak ucuyla kornere çeldi.
    33. dakikada Burhan Eşer'in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Galip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
    80. dakikada Ergin Keleş'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gkekas topu auta gönderdi.

    Stat: Malatya İnönü Stadyumu
    Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx
    Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx,Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay xx, Mehmet Sak xx, Pereira xx (Ahmet Aras dk. 72 x), İrfan x, Eren Tozlu xx, Azubuike xxx, Sadık xx, Dialiba x (Mba dk. 37 x), Murat Akça xx (Yiğitcan dk. 41 x)
    Yedekler: Hakan, Amutu, Sezer, Rahman Buğra
    Teknik Direktör: İrfan Buz
    Sivaspor: Ali Şaşal xxx, Yiğit İncedemir x (Kerim dk. 68 x), Galip xx, Leandro x, İbrahim xx, Ahmet Cebe xx, Burhan x, Ergin x (Gekas dk. 59 x), Hakan Arslan xx, Dejan Kelhar x (Hasan dk. 46 x), Ziya Erdal xx
    Yedekler: Tolgahan, Gökhan Süzen, Adem, Rıdvan Şimşek
    Teknik Direktör:Mesut Bakkal
    Kırmızı kart: Hakan Arslan (dk. 82) (Sivasspor)
    Sarı kartlar: Pereira, Eren (Yeni Malatyaspor), Galip, Hakan Arslan, Kerim (Sivaspor)
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:31
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