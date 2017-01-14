Canberk Dilaver artık Göztepeli
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Göztepe, Süper Lig'e yükselme şansını güçlendirmek için takviye çalışmalarına hız verdi.
GOLCÜ ADİLOVİC SAMSUN'DA
Samsunspor, 2013-2014 sezonunda tam, 2014-2015 sezonunda yarım sezon kırmızı-beyazlı formayı giyen forvet Adilovic ile yeniden anlaştı. Boşnak asıllı Eldin Adilovic'in bugün resmi imzayı atacağı kaydedildi. Ayrıca daha önce prensip anlaşmasına varılan oyuncuların lisans işlemleri çözüldü.
LANRE KEHİNDE ELAZIĞSPOR'DA
Elazığspor daha önce ön protokol imzaladığı Nijeryalı golcü Lanre Kehinde ile resmi sözleşme imzaladı. Konuya ilişkin olarak Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nijeryalı futbolcu Lanre Kehinde Olanrewaju'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine başıralar dileriz" denildi.
KISA...KISA...
-TFF 1. Lig ekibi Elazığspor'da iki dönemlik transfer yasağı gerekli ödemelerin yapılmasıyla sona erdi. İki dönem transfer cezası sona eren Elazığspor'un, Başkanı Sedat Karataş, "Transfer tahtamız açılmıştır. Bundan sonraki süreçte transferlerimizi tamamlayacağız" dedi.
-TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Adana Demirspor'dan Tevfik Köse'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Tevfik, sezonun ilk yarısında Adana Demirspor formasıyla 10 lig maçında görev alıp 3 gol kaydetmişti. Transfer çalışmaları sürüyor.
-TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un ara transfer döneminde Antalyaspor'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Rıdvan Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibe şampiyonluk sevinci yaşamaya geldiğini belirterek, "Sivasspor, bu ligin favorisi. Bunu herkes görecektir" diye konuştu.
-TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, bugün konuk edecekleri Sivasspor karşısında mutlaka 3 puanı alan taraf olmak istediklerini belirtti. Buz, "İkinci yarıya iyi başlamak çok önemli. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başaracağız" dedi.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:05
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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