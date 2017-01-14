 Canberk Dilaver artık Göztepeli – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    artık Göztepeli

    Canberk Dilaver artık Göztepeli

    'de ilk yarıyı lider tamamlayan , Süper Lig'e yükselme şansını güçlendirmek için takviye çalışmalarına hız verdi.

    Orta sahasını İsviçre'nin Wil 1900 takımından Murat Akın'ı alarak güçlendiren, sarı-kırmızılılar, soldaki sorunu da Adanaspor'dan 'i alarak çözdü.

    GOLCÜ ADİLOVİC SAMSUN'DA
    Samsunspor, 2013-2014 sezonunda tam, 2014-2015 sezonunda yarım sezon kırmızı-beyazlı formayı giyen forvet Adilovic ile yeniden anlaştı. Boşnak asıllı Eldin Adilovic'in bugün resmi imzayı atacağı kaydedildi. Ayrıca daha önce prensip anlaşmasına varılan oyuncuların lisans işlemleri çözüldü.

    LANRE KEHİNDE ELAZIĞSPOR'DA
    Elazığspor daha önce ön protokol imzaladığı Nijeryalı golcü Lanre Kehinde ile resmi sözleşme imzaladı. Konuya ilişkin olarak Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nijeryalı futbolcu Lanre Kehinde Olanrewaju'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine başıralar dileriz" denildi.

    KISA...KISA...

    - ekibi Elazığspor'da iki dönemlik transfer yasağı gerekli ödemelerin yapılmasıyla sona erdi. İki dönem transfer cezası sona eren Elazığspor'un, Başkanı Sedat Karataş, "Transfer tahtamız açılmıştır. Bundan sonraki süreçte transferlerimizi tamamlayacağız" dedi.

    -TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Adana Demirspor'dan Tevfik Köse'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Tevfik, sezonun ilk yarısında Adana Demirspor formasıyla 10 lig maçında görev alıp 3 gol kaydetmişti. Transfer çalışmaları sürüyor.

    -TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un ara transfer döneminde Antalyaspor'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Rıdvan Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibe şampiyonluk sevinci yaşamaya geldiğini belirterek, "Sivasspor, bu ligin favorisi. Bunu herkes görecektir" diye konuştu.

    -TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, bugün konuk edecekleri Sivasspor karşısında mutlaka 3 puanı alan taraf olmak istediklerini belirtti. Buz, "İkinci yarıya iyi başlamak çok önemli. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başaracağız" dedi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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