 ‘Şampiyon olacağız’ – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    ‘Şampiyon olacağız’

    ‘Şampiyon olacağız’
    SİVAS'IN yeni transferi Gekas iddialı konuştu. Süper Lig hedefiyle Sivas'a geldiğini belirten Yunan golcü, "Sivasspor'un büyük bir camia olduğunu iyi biliyordum. İkinci yarı öncesi çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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