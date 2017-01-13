Ukrayna'dan Türkiye'ye bir transfer daha
TFF 1. Lig lideri Göztepe, son olarak Ukrayna ekibi Voskla Potava'da forma giyen orta saha oyuncusu Aleksandre Kobakhidze'yi kadrosuna dahil etti.
Bonservisi elinde olan Gürcü futbolcuyla bugün yapılan görüşmede anlaşma sağlandı ve 30 yaşındaki Kobakhidze 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Ukrayna'dan Türkiye'ye bir transfer daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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