Keita, Gaziantep’te
TFF 1. Lig'de Play-Off'u hedefleyen Büyükşehir G.Antep, dün iki ismi daha kadrosuna kattı. Göztepe'den 28 yaşındaki sol bek Mehmet Erdem'i sezon sonuna kadar kadrosuna katan mavi-siyahlılar, Malili 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmael Keita'ya da 1.5 yıllık sözleşme imzalattı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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