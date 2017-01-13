Keita, Gaziantep’te

TFF 1. Lig'de Play-Off'u hedefleyen Büyükşehir G.Antep, dün iki ismi daha kadrosuna kattı. Göztepe'den 28 yaşındaki sol bek Mehmet Erdem'i sezon sonuna kadar kadrosuna katan mavi-siyahlılar, Malili 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmael Keita'ya da 1.5 yıllık sözleşme imzalattı.