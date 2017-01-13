 Keita, Gaziantep’te – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Keita, Gaziantep’te

    Keita, Gaziantep’te
    TFF 1. Lig'de Play-Off'u hedefleyen Büyükşehir G.Antep, dün iki ismi daha kadrosuna kattı. Göztepe'den 28 yaşındaki sol bek Mehmet Erdem'i sezon sonuna kadar kadrosuna katan mavi-siyahlılar, Malili 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmael Keita'ya da 1.5 yıllık sözleşme imzalattı.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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