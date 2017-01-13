Elazığspor'un transfer yasağı kalktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un transfer yasağı kalktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, iki dönemdir belirli sebepler dolayısıyla transfer yapamayan kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde tüm dosyaları çözüme kavuşturarak transfer engelini ortadan kaldırdığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu konuda başta Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz olmak üzere, kulüp başkanımız Sedat Karataş'a, asbaşkanımız Osman Altungök'e, ikinci başkanımız Karahan Çelik'e, emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:21
- G.Saray ve F.Bahçe ilk 20'de!
Toplam 9
Yorum
Semih Ahaha BJK borçlu diye gülenler şimdi ne durumda
- Lucas’a talih kuşu
Toplam 4
Yorum
galatasaray şu dünyada en kötü yönetim galatasaray dır kabul edelim
- G.Saray ve F.Bahçe ilk 20'de!
Toplam 9
Yorum
Cenk BJK ye borç batağında diyenler listede BJK yi görebiliyormusunuz bizi geçtiğiniz tek yer borç sıralaması ahahaha
Elazığspor'un transfer yasağı kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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