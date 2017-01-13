 Elazığspor'un transfer yasağı kalktı – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Elazığspor'un transfer yasağı kalktı

    Elazığspor'un transfer yasağı kalktı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un transfer yasağı kalktı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, iki dönemdir belirli sebepler dolayısıyla transfer yapamayan kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde tüm dosyaları çözüme kavuşturarak transfer engelini ortadan kaldırdığı belirtildi.

    Açıklamada, "Bu konuda başta Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz olmak üzere, kulüp başkanımız Sedat Karataş'a, asbaşkanımız Osman Altungök'e, ikinci başkanımız Karahan Çelik'e, emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:21
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