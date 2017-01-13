Elazığ’da transfer krizi

Transfer yasağının kalkması için borçlu olduğu futbolcularla uzlaşma sağlamaya çalışan Elazığspor'a kötü haber. Bordobeyazlılar, eski futbolcularından Luke Moore ile alacaklarının taksitlendirilmesi konusunda yaptığı görüşmeden olumsuz sonuç aldı. Bu futbolcunun alacaklarının tamamını istediği ortaya çıktı.