Elazığ’da transfer krizi
Transfer yasağının kalkması için borçlu olduğu futbolcularla uzlaşma sağlamaya çalışan Elazığspor'a kötü haber. Bordobeyazlılar, eski futbolcularından Luke Moore ile alacaklarının taksitlendirilmesi konusunda yaptığı görüşmeden olumsuz sonuç aldı. Bu futbolcunun alacaklarının tamamını istediği ortaya çıktı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Elazığ’da transfer krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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