Sinan Göz Göz’de
TFF 1. Lig lideri Göztepe, takipçisi Yeni Malatya’nın sağ kanadını kadrosuna kattı. Ege temsilcisi, 31 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sezonun ikinci yarısına zirvede başlayacak olan Göztepe, transferde nokta atışı yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ligin tecrübeli isimlerinden Murat Akın'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez de takipçisi Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sinan Özkan'la anlaşma sağladı. Bu sezon Doğu ekibiyle çıktığı 15 lig maçında 2 kez rakip fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Göz Göz, sol bek için de çalışmalarını sürdürüyor.
SOL BEKE CANBERK
Ege temsilcisi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Adananasporlu 23 yaşındaki Canberk Dilaver'in transferini bitirmeye çalışıyor.
BOLU'DAN GÖZDAĞI
Manisa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Boluspor rakibine şans tanımıyor. Teknik direktör Fuat Çapa kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Sezona 3 puanla başlayacağımız. Sezon sonuna kadar da en az kayıpla yolumuza devam edeceğiz" iddiasında bulunuyor.
ELAZIĞ ÇALIŞIYOR
Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Elazığ hız kesmiyor. 17. haftada cumartesi günü Şanlıurfa'yı konuk edecek olan Gakgoşlar, dünü taktik ağırlıklı bir çalışmayla geçirdi. İkinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefleyen bordo-beyazlılar, eksiksiz çalışıyor.
?BUCA'DA DOPİNG!
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta üst sıralara tırmanmak isteyen Bucaspor'da pazar günkü Keçiörengücü karşılaşması öncesi futbolcuların keyfi yerine geldi. İzmir temsilcisinin başkanı Çetin Kayışlı, futbolcuların birikmiş maç başı ve prim alacaklarının yatırıldığının müjdesini verdi.
SOL BEKE CANBERK
Ege temsilcisi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Adananasporlu 23 yaşındaki Canberk Dilaver'in transferini bitirmeye çalışıyor.
BOLU'DAN GÖZDAĞI
Manisa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Boluspor rakibine şans tanımıyor. Teknik direktör Fuat Çapa kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Sezona 3 puanla başlayacağımız. Sezon sonuna kadar da en az kayıpla yolumuza devam edeceğiz" iddiasında bulunuyor.
ELAZIĞ ÇALIŞIYOR
Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Elazığ hız kesmiyor. 17. haftada cumartesi günü Şanlıurfa'yı konuk edecek olan Gakgoşlar, dünü taktik ağırlıklı bir çalışmayla geçirdi. İkinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefleyen bordo-beyazlılar, eksiksiz çalışıyor.
?BUCA'DA DOPİNG!
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta üst sıralara tırmanmak isteyen Bucaspor'da pazar günkü Keçiörengücü karşılaşması öncesi futbolcuların keyfi yerine geldi. İzmir temsilcisinin başkanı Çetin Kayışlı, futbolcuların birikmiş maç başı ve prim alacaklarının yatırıldığının müjdesini verdi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Sinan Göz Göz’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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