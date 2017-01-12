Sinan Göz Göz’de

TFF 1. Lig lideri Göztepe, takipçisi Yeni Malatya’nın sağ kanadını kadrosuna kattı. Ege temsilcisi, 31 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezonun ikinci yarısına zirvede başlayacak olan Göztepe, transferde nokta atışı yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ligin tecrübeli isimlerinden Murat Akın'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez de takipçisi Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sinan Özkan'la anlaşma sağladı. Bu sezon Doğu ekibiyle çıktığı 15 lig maçında 2 kez rakip fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Göz Göz, sol bek için de çalışmalarını sürdürüyor.



SOL BEKE CANBERK

Ege temsilcisi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Adananasporlu 23 yaşındaki Canberk Dilaver'in transferini bitirmeye çalışıyor.



BOLU'DAN GÖZDAĞI

Manisa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Boluspor rakibine şans tanımıyor. Teknik direktör Fuat Çapa kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Sezona 3 puanla başlayacağımız. Sezon sonuna kadar da en az kayıpla yolumuza devam edeceğiz" iddiasında bulunuyor.



ELAZIĞ ÇALIŞIYOR

Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Elazığ hız kesmiyor. 17. haftada cumartesi günü Şanlıurfa'yı konuk edecek olan Gakgoşlar, dünü taktik ağırlıklı bir çalışmayla geçirdi. İkinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefleyen bordo-beyazlılar, eksiksiz çalışıyor.



?BUCA'DA DOPİNG!

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta üst sıralara tırmanmak isteyen Bucaspor'da pazar günkü Keçiörengücü karşılaşması öncesi futbolcuların keyfi yerine geldi. İzmir temsilcisinin başkanı Çetin Kayışlı, futbolcuların birikmiş maç başı ve prim alacaklarının yatırıldığının müjdesini verdi.