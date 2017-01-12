Kobakhidze Göztepe'de
TFF 1. Lig lideri Göztepe, son olarak Ukrayna ekibi Voskla Potava'da forma giyen orta saha oyuncusu Aleksandre Kobakhidze'yi kadrosuna dahil etti.
Bonservisi elinde olan Gürcü futbolcuyla bugün yapılan görüşmede anlaşma sağlandı ve 30 yaşındaki Kobakhidze 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Orta sahanın yanı sıra kanatlarda da görev alabilen Kobakhidze Türk futbolunu yakından tanıdığını ve Göztepe'de şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Gürcistan Milli Takımı'nda da top koşturan deneyimli oyuncu kariyerinde, Spartaki Tiflis, Dinamo Tiflis, Dnipro, Arsenal Kyiv, Volyn Lutsk'ta da görev yaptı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:34
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1905 gs mağlesef yapacak bir şey yok hiç değilse Chedjouyu marsiliya da oynayan doriayı takas etseler hiç değilse uzun boylu bir stoperimiz olur !
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ahmet ne olur git
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