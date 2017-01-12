 Gekas: "Şampiyon olacağız" – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Gekas: "Şampiyon olacağız"

    Gekas: "Şampiyon olacağız"

    TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni transferi Theofanis Gekas, taraftarların desteğiyle şampiyon olacaklarını söyledi.

    Devre arasında İsviçre'nin FC Sion takımından Sivasspor'a transfer olan Yunan golcü Theofanis Gekas, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada daha önce Türkiye'de çeşitli takımlarda oynadığını hatırlatarak, Sivasspor'u da çok iyi tanıdığını söyledi.

    Transfer sürecini anlatan Gekas, "Bana Süper Lig'e çıkma hedefini anlattılar. Bu süreçte teklifi kabul ettim ve Sivasspor'a geldim" dedi.
    Sivasspor'un büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Gekas, "Sivasspor'un büyük bir camia olduğunu Süper Lig'de oynarken de iyi biliyordum. İkinci yarı öncesi çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sivasspor birinci olarak Süper Lig'e çıkacak" diye konuştu.

    Taraftarlara da seslenen Gekas, şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımımıza destek olmalarını isteyerek, "Taraftarlarımızdan her maçta olduğu gibi stada gelerek bize destek vermelerini istiyorum; çünkü biz Şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:44
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