Gekas: "Şampiyon olacağız"
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni transferi Theofanis Gekas, taraftarların desteğiyle şampiyon olacaklarını söyledi.
Devre arasında İsviçre'nin FC Sion takımından Sivasspor'a transfer olan Yunan golcü Theofanis Gekas, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada daha önce Türkiye'de çeşitli takımlarda oynadığını hatırlatarak, Sivasspor'u da çok iyi tanıdığını söyledi.
Transfer sürecini anlatan Gekas, "Bana Süper Lig'e çıkma hedefini anlattılar. Bu süreçte teklifi kabul ettim ve Sivasspor'a geldim" dedi.
Sivasspor'un büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Gekas, "Sivasspor'un büyük bir camia olduğunu Süper Lig'de oynarken de iyi biliyordum. İkinci yarı öncesi çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sivasspor birinci olarak Süper Lig'e çıkacak" diye konuştu.
Taraftarlara da seslenen Gekas, şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımımıza destek olmalarını isteyerek, "Taraftarlarımızdan her maçta olduğu gibi stada gelerek bize destek vermelerini istiyorum; çünkü biz Şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.
Transfer sürecini anlatan Gekas, "Bana Süper Lig'e çıkma hedefini anlattılar. Bu süreçte teklifi kabul ettim ve Sivasspor'a geldim" dedi.
Sivasspor'un büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Gekas, "Sivasspor'un büyük bir camia olduğunu Süper Lig'de oynarken de iyi biliyordum. İkinci yarı öncesi çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sivasspor birinci olarak Süper Lig'e çıkacak" diye konuştu.
Taraftarlara da seslenen Gekas, şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımımıza destek olmalarını isteyerek, "Taraftarlarımızdan her maçta olduğu gibi stada gelerek bize destek vermelerini istiyorum; çünkü biz Şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür
Toplam 11
Yorum
müthiş sol ayak bence de artık katkı vereyemeyecek duruma gelmişti.ama geride kalan yıllar için teşekkürler Olcay Şahan
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi
Toplam 74
Yorum
gsli madem milli takım stoperi ise niye baltayla topal stoper oynuyor.hazırlık maçlarında çalık gibileri oynar tabi
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 66
Yorum
ALEX10 İŞTE SNEİDER-W VE MUHTEŞEM YORUMLARI..BİLADER YAŞ KAÇ ? İQ DA EKLİYORUM BUNA
Gekas: "Şampiyon olacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.