Bakkal’dan iddialı sözler

Teknik Direktörü, ikinci yarı öncesi birçok konu hakkında açıklamalar yaptı. Bakkal'ın öne çıkan sözleri şunlar: ", şampiyonluk. Hem kulübün hem camianın hem de takımın inancı böyle. Takım olarak belirlediğimiz 18 finalimiz var. Bu takım yukarılara daha çok yakışıyor. Son 5 maçtaki mücadeleyi 18 müsabakaya yayıp."