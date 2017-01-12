 Bakkal’dan iddialı sözler – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Bakkal’dan iddialı sözler

    Bakkal’dan iddialı sözler
    Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ikinci yarı öncesi birçok konu hakkında açıklamalar yaptı. Bakkal'ın öne çıkan sözleri şunlar: "Yolumuz belli, şampiyonluk. Hem kulübün hem camianın hem de takımın inancı böyle. Takım olarak belirlediğimiz 18 finalimiz var. Bu takım yukarılara daha çok yakışıyor. Son 5 maçtaki mücadeleyi 18 müsabakaya yayıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:55
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