Bakkal’dan iddialı sözler
Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ikinci yarı öncesi birçok konu hakkında açıklamalar yaptı. Bakkal'ın öne çıkan sözleri şunlar: "Yolumuz belli, şampiyonluk. Hem kulübün hem camianın hem de takımın inancı böyle. Takım olarak belirlediğimiz 18 finalimiz var. Bu takım yukarılara daha çok yakışıyor. Son 5 maçtaki mücadeleyi 18 müsabakaya yayıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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