 Adana Demir’de isyan – Fotomaç – 12 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Adana Demir’de isyan

    Adana Demir’de isyan

    Bu sezon inişli-çıkışlı grafik çizen 'da dün flaş bir gelişme yaşandı.

    Lacivert-mavili oyuncular, sezon başından bu yana alacakları ödenmediği gerekçesiyle dünkü idmana çıkmadı. İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan 'daki bu gelişmenin ardından yönetim kurulu da kaynak yaratmak için harekete geçti. Bu arada geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı , "Oyuncularımıza ödeme gerçekleştirdik" ifadesini kullanmıştı.

    ÇOTANAKLAR HAZIR
    Giresun Teknik Direktörü Yücel İldiz, Antalya kampını değerlendirdi. İldiz, "İlk devre bitimine 6 hafta kala gelmiştim. Kamp, takımı daha iyi tanıma ve eksiklikleri görme adına benim için de çok iyi oldu. Lige hazırız" dedi

    DENİZLİ TEK YÜREK
    Denizlispor, kentin 3. Lig'deki temsilcisi Denizli Belediyespor'u resmen bünyesine dahil etti. Denizli Büyükşehir Belediyespor'un dün yapılan olağanüstü genel kurulunda kulübün ismi Denizli Futbol Akademisi olarak değiştirildi.

    MANİSASPOR'DA OPERASYON
    MANİSASPOR, transfer yasağını kaldırıp takviyeler için düğmeye bastı. gaziantep belediye'den eski futbolcusu gökhan sazdağı'yla anlaşan tarzan'ın, G.Saray'dan Umut Gündoğan'la da el sıkıştığı öğrenildi. Denizli'den İsmail Haktan ve Osmanlı'dan Tonia Tisdell'e de anlaşma zemini aranıyor.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adana Demir’de isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.