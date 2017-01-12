Adana Demir’de isyan
Bu sezon inişli-çıkışlı grafik çizen Adana Demirspor'da dün flaş bir gelişme yaşandı.
Lacivert-mavili oyuncular, sezon başından bu yana alacakları ödenmediği gerekçesiyle dünkü idmana çıkmadı. İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan Adana Demirspor'daki bu gelişmenin ardından yönetim kurulu da kaynak yaratmak için harekete geçti. Bu arada geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, "Oyuncularımıza ödeme gerçekleştirdik" ifadesini kullanmıştı.
ÇOTANAKLAR HAZIR
Giresun Teknik Direktörü Yücel İldiz, Antalya kampını değerlendirdi. İldiz, "İlk devre bitimine 6 hafta kala gelmiştim. Kamp, takımı daha iyi tanıma ve eksiklikleri görme adına benim için de çok iyi oldu. Lige hazırız" dedi
DENİZLİ TEK YÜREK
Denizlispor, kentin 3. Lig'deki temsilcisi Denizli Belediyespor'u resmen bünyesine dahil etti. Denizli Büyükşehir Belediyespor'un dün yapılan olağanüstü genel kurulunda kulübün ismi Denizli Futbol Akademisi olarak değiştirildi.
MANİSASPOR'DA OPERASYON
MANİSASPOR, transfer yasağını kaldırıp takviyeler için düğmeye bastı. gaziantep belediye'den eski futbolcusu gökhan sazdağı'yla anlaşan tarzan'ın, G.Saray'dan Umut Gündoğan'la da el sıkıştığı öğrenildi. Denizli'den İsmail Haktan ve Osmanlı'dan Tonia Tisdell'e de anlaşma zemini aranıyor.
ÇOTANAKLAR HAZIR
Giresun Teknik Direktörü Yücel İldiz, Antalya kampını değerlendirdi. İldiz, "İlk devre bitimine 6 hafta kala gelmiştim. Kamp, takımı daha iyi tanıma ve eksiklikleri görme adına benim için de çok iyi oldu. Lige hazırız" dedi
DENİZLİ TEK YÜREK
Denizlispor, kentin 3. Lig'deki temsilcisi Denizli Belediyespor'u resmen bünyesine dahil etti. Denizli Büyükşehir Belediyespor'un dün yapılan olağanüstü genel kurulunda kulübün ismi Denizli Futbol Akademisi olarak değiştirildi.
MANİSASPOR'DA OPERASYON
MANİSASPOR, transfer yasağını kaldırıp takviyeler için düğmeye bastı. gaziantep belediye'den eski futbolcusu gökhan sazdağı'yla anlaşan tarzan'ın, G.Saray'dan Umut Gündoğan'la da el sıkıştığı öğrenildi. Denizli'den İsmail Haktan ve Osmanlı'dan Tonia Tisdell'e de anlaşma zemini aranıyor.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Adana Demir’de isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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