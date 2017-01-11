Canberk ve Alper harekatı
Sol bek arayan TFF 1. Lig lideri Göztepe, Adanaspor’la şampiyonluk yaşayan Canberk ve Akhisarlı Alper’i gözüne kestirdi. Favori ise Canberk.
NDUKA DEMİRSPOR'A
TFF 1. Lig'de ikinci devreye iddialı girmek isteyen Adana Demirspor, Göztepe'nin vazgeçtiği Nijeryalı kanat oyuncusu Nduka Ozokwo'yla anlaştığını bildirdi. Başkan Sedat Sözlü, "Öncelikle, TFF'ye olan 2.2 milyon TL'lik borcumuzu kapatarak transfer tahtamızı açacağız. 2 yabancıyla görüşüyoruz. Bunlardan biri Nduka. Prensipte anlaştık. Sıkıntı olmazsa takıma dahil edeceğiz" bilgisini verdi.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:54
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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