 Canberk ve Alper harekatı – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Canberk ve Alper harekatı

    Canberk ve Alper harekatı

    Sol bek arayan TFF 1. Lig lideri , Adanaspor’la şampiyonluk yaşayan Canberk ve Akhisarlı Alper’i gözüne kestirdi. Favori ise Canberk.

    TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Göztepe, 14 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek için transferde ince eleyip sık dokuyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un "Bir sol bek, bir de forvet arkası ve kanatlarda oynayacak yabancı arıyoruz" açıklamasını yaptığı sarı-kırmızılılar'da gözler yeni transferlerde. Forvet arkası ve kanatlar için düşünülen Nduka'dan, kulübü FC Will'in yüksek bedel istemesiyle vazgeçildi. Sol bekte son olarak Akhisar'dan Alper Uludağ'ın listeye alındığı öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonu bitecek. Yönetimin ise geçen yıl Adanaspor'la şampiyonluk yaşayan ve bu sezon kadro dışı kalan 23 yaşındaki Canberk Dilaver'in üzerinde durduğu bildirildi.

    NDUKA DEMİRSPOR'A
    TFF 1. Lig'de ikinci devreye iddialı girmek isteyen Adana Demirspor, 'nin vazgeçtiği Nijeryalı kanat oyuncusu Nduka Ozokwo'yla anlaştığını bildirdi. Başkan Sedat Sözlü, "Öncelikle, TFF'ye olan 2.2 milyon TL'lik borcumuzu kapatarak transfer tahtamızı açacağız. 2 yabancıyla görüşüyoruz. Bunlardan biri Nduka. Prensipte anlaştık. Sıkıntı olmazsa takıma dahil edeceğiz" bilgisini verdi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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