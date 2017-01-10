 Zirve aşkına – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Zirve aşkına

    Zirve aşkına

    Evkur ?Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı stoper , iddialı açıklamalar yaptı.

    Antalya Side'de kampta bulunan sarı-siyahlılar'ın 24 yaşındaki stoperi, Malatya'ya şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. Malatyaspor'un şampiyonluk yarışında bir adım önde olduğunu savunan Özmen, yaklaşık 5 aydır futbol oynamamasına rağmen elinden geleni yapacağını belirtti. Ç.Rize ve Alanya'da şampiyonluk, Samsunspor'da playoff finali yaşadığını hatırlatan genç stoper, pozitif enerji vurgusu yaptı.

    MALATYASPOR BİR ADIM ÖNDE
    Özmen, "İnsanlar gittiğim takıma olumlu enerji verdiğimi söylüyor. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. İsteyen başka takımlar da oldu. Malatyaspor'un bir adım önde olduğunu düşündüğüm için burayı tercih ettim" diye konuştu.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:50
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