Zirve aşkına
Evkur ?Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı stoper Sezer Özmen, iddialı açıklamalar yaptı.
Antalya Side'de kampta bulunan sarı-siyahlılar'ın 24 yaşındaki stoperi, Malatya'ya şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. Malatyaspor'un şampiyonluk yarışında bir adım önde olduğunu savunan Özmen, yaklaşık 5 aydır futbol oynamamasına rağmen elinden geleni yapacağını belirtti. Ç.Rize ve Alanya'da şampiyonluk, Samsunspor'da playoff finali yaşadığını hatırlatan genç stoper, pozitif enerji vurgusu yaptı.
MALATYASPOR BİR ADIM ÖNDE
Özmen, "İnsanlar gittiğim takıma olumlu enerji verdiğimi söylüyor. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. İsteyen başka takımlar da oldu. Malatyaspor'un bir adım önde olduğunu düşündüğüm için burayı tercih ettim" diye konuştu.
MALATYASPOR BİR ADIM ÖNDE
Özmen, "İnsanlar gittiğim takıma olumlu enerji verdiğimi söylüyor. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. İsteyen başka takımlar da oldu. Malatyaspor'un bir adım önde olduğunu düşündüğüm için burayı tercih ettim" diye konuştu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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