Rizeli Atiemwen Şanlıurfaspor’da
Ş.Urfaspor transferde bombaları üst üste patlatıyor.
Sarı-yeşilliler, Ndongala ve Bakary Soro'dan sonra Çaykur Rizespor'dan 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha Iyayı Believe Atıemwen'i de kiralık olarak kadrosuna kattı. Urfa'nın kamp yaptığı Antalya Belek'te gerçekleştirilen imza törenin ardından Atıemwen kamp çalışmalarına katıldı. Öte yandan sezon başında Portekiz'de Braga'dan transfer edilen 22 yaşındaki Carlos Fortes'le yollar ayrıldı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Rizeli Atiemwen Şanlıurfaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.