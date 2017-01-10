 Rizeli Atiemwen Şanlıurfaspor’da – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Rizeli Atiemwen ’da

    Rizeli Atiemwen Şanlıurfaspor’da

    Ş.Urfaspor transferde bombaları üst üste patlatıyor.

    Sarı-yeşilliler, Ndongala ve Bakary Soro'dan sonra Çaykur Rizespor'dan 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha Iyayı Believe 'i de kiralık olarak kadrosuna kattı. Urfa'nın kamp yaptığı Antalya Belek'te gerçekleştirilen imza törenin ardından Atıemwen kamp çalışmalarına katıldı. Öte yandan sezon başında Portekiz'de Braga'dan transfer edilen 22 yaşındaki Carlos Fortes'le yollar ayrıldı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rizeli Atiemwen Şanlıurfaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.