 Rıdvan Şimşek Sivas’la imzaladı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Sivas’la imzaladı

    Rıdvan Şimşek Sivas’la imzaladı
    'de Süper Lig hesapları yapan , Antalyaspor'dan 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Defansın sağında görev alan 26 yaşındaki Rıdvan Şimşek futbola Karşıyaka'da başlarken, bir dönem Beşiktaş forması da giydi. Ardından K.Karabükspor ile sözleşme imzalayan futbolcu sırasıyla Elazığ, G.Antep ve Karşıyaka formasını giydi. Şimşek, ilk yarıda Süper Lig'de Antalyaspor'la 5 maçta boy gösterdi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:37
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