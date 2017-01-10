Rıdvan Şimşek Sivas’la imzaladı
TFF 1. Lig'de Süper Lig hesapları yapan Sivasspor, Antalyaspor'dan Rıdvan Şimşek'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Defansın sağında görev alan 26 yaşındaki Rıdvan Şimşek futbola Karşıyaka'da başlarken, bir dönem Beşiktaş forması da giydi. Ardından K.Karabükspor ile sözleşme imzalayan futbolcu sırasıyla Elazığ, G.Antep ve Karşıyaka formasını giydi. Şimşek, ilk yarıda Süper Lig'de Antalyaspor'la 5 maçta boy gösterdi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Rıdvan Şimşek Sivas’la imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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