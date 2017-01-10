 Ramazan Sal Mersin kampında – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Mersin kampında

    Ramazan Sal Mersin kampında
    Transfer yasağını kaldırmaya çalışan Mersin İY, Şanlıurfaspor'dan ayrılan savunma oyuncusu Ramazan Sal ile anlaştı. Ramazan'ın kampa katılarak takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi. 31 yaşındaki tecrübeli stoperin yanı sıra Fransız orta saha oyuncusu Azrack Mahamat'ı da kampa davet eden kırmızı-lacivertliler, transfer yasağını kaldırdıktan sonra resmi imzaları attıracak.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ramazan Sal Mersin kampında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.