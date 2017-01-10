Ramazan Sal Mersin kampında

Transfer yasağını kaldırmaya çalışan Mersin İY, Şanlıurfaspor'dan ayrılan savunma oyuncusu Ramazan Sal ile anlaştı. Ramazan'ın kampa katılarak takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi. 31 yaşındaki tecrübeli stoperin yanı sıra Fransız orta saha oyuncusu Azrack Mahamat'ı da kampa davet eden kırmızı-lacivertliler, transfer yasağını kaldırdıktan sonra resmi imzaları attıracak.