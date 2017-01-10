Ramazan Sal Mersin kampında
Transfer yasağını kaldırmaya çalışan Mersin İY, Şanlıurfaspor'dan ayrılan savunma oyuncusu Ramazan Sal ile anlaştı. Ramazan'ın kampa katılarak takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi. 31 yaşındaki tecrübeli stoperin yanı sıra Fransız orta saha oyuncusu Azrack Mahamat'ı da kampa davet eden kırmızı-lacivertliler, transfer yasağını kaldırdıktan sonra resmi imzaları attıracak.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Ramazan Sal Mersin kampında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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