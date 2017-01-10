Nduka bombası
TFF 1. Lig’de ilk yarının lideri Göztepe’nin, İsviçre’nin Will takımında oynayan 28 yaşındaki sağ kanatla kiralık olarak el sıkıştığı öğrenildi.
Göztepe, 14 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek için transferde nokta atışlarına devam ediyor. Göz-Göz, İsviçre'nin FC Will takımından TFF 1. Lig'de 6 takımkla 7 şampiyonluk yaşayan Murat Akın'ı kadrosuna kattıktan sonra aynı kulüpten Nduka Ozokwo'yla da söz kestiği bildirildi. Ülkemizde daha önce Boluspor, Mersin İdman Yurdu ve Adanaspor'da oynayan 28 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusunu bonservisiyle almak isteyen İzmir ekibinin, kulübü 2019'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 500 bin euro bonservis isteyince kiralama yolunu tercih ettiği kaydedildi. Nduka'yla el sıkışan Göztepe'nin FC Will'le de anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.
SIRADA SİNAN ÖZKAN VAR
TFF 1. Lig'de 2010-11 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda, geçen sezon da Adanaspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Nduka, Süper Lig'de 58 maçta 4, TFF 1. Lig'de ise 105 maçta 12 gol atmıştı. Ayrıca Adis Jahovic ve Umut Nayir'in yanına alternatif golcü de arayan Göz-Göz'ün, E.Y.Malatyaspor'dan ayrılan Sinan Özkan'a teklif götürdüğü öğrenildi. 31 yaşındaki golcüyle Balıkesirspor'la birlikte birçok kulübün de ilgilendiği belirtildi.
KOMBİNELER SATIŞTA
Göztepe'de yeniden kombine bilet satışları başladı. İç saha maçlarında geçerli olacak kombinelerin satış bedeli, hizmet bedeliyle birlikte maraton tribün için 160, numaralı için 350, VIP için 575 TL olarak belirlendi.
SIRADA SİNAN ÖZKAN VAR
TFF 1. Lig'de 2010-11 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda, geçen sezon da Adanaspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Nduka, Süper Lig'de 58 maçta 4, TFF 1. Lig'de ise 105 maçta 12 gol atmıştı. Ayrıca Adis Jahovic ve Umut Nayir'in yanına alternatif golcü de arayan Göz-Göz'ün, E.Y.Malatyaspor'dan ayrılan Sinan Özkan'a teklif götürdüğü öğrenildi. 31 yaşındaki golcüyle Balıkesirspor'la birlikte birçok kulübün de ilgilendiği belirtildi.
KOMBİNELER SATIŞTA
Göztepe'de yeniden kombine bilet satışları başladı. İç saha maçlarında geçerli olacak kombinelerin satış bedeli, hizmet bedeliyle birlikte maraton tribün için 160, numaralı için 350, VIP için 575 TL olarak belirlendi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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