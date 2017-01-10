Buca’da korkutan kaza

Yurdu etkisi altına alan sert kış koşulları dün az daha bir faciaya neden oluyordu. Bucaspor Futbol Akademisi'nin Torbalı'daki futbol okuluna giden öğrencileri taşıyan otobüsün yaptığı kaza yürekleri ağızlara getirdi. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilen araça hasar meydana gelirken, öğrenciler küçük sıyrıklar dışında kazayı yara almadan atlattı.