Buca’da korkutan kaza
Yurdu etkisi altına alan sert kış koşulları dün az daha bir faciaya neden oluyordu. Bucaspor Futbol Akademisi'nin Torbalı'daki futbol okuluna giden öğrencileri taşıyan otobüsün yaptığı kaza yürekleri ağızlara getirdi. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilen araça hasar meydana gelirken, öğrenciler küçük sıyrıklar dışında kazayı yara almadan atlattı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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