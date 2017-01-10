 Buca’da korkutan kaza – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Buca’da korkutan kaza

    Buca’da korkutan kaza
    Yurdu etkisi altına alan sert kış koşulları dün az daha bir faciaya neden oluyordu. Bucaspor Futbol Akademisi'nin Torbalı'daki futbol okuluna giden öğrencileri taşıyan otobüsün yaptığı kaza yürekleri ağızlara getirdi. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilen araça hasar meydana gelirken, öğrenciler küçük sıyrıklar dışında kazayı yara almadan atlattı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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