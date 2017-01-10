Eneramo’yla yollar ayrılıyor
Babasının rahatsızlığını öne sürerek gittiği Nijerya'dan Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen'i arayarak, söz verdiği gibi 10 Ocak'ta gelemeyeceğini bildiren Michael Eneramo'yla yollar ayrılıyor. Başkan Mergen, siyah-beyazlılar'ın Antalya kampına da katılmayan Eneramo'nun tavrına büyük bir tepki gösterdi. Ege kulübünün başkanı, bir dönem Sivas ve Beşiktaş formaları da giyen Nijeryalı golcünün sözleşmesinin feshedileceğini söyledi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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