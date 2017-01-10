 Eneramo’yla yollar ayrılıyor – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Eneramo’yla yollar ayrılıyor

    Eneramo’yla yollar ayrılıyor
    Babasının rahatsızlığını öne sürerek gittiği Nijerya'dan Başkanı Abdullah Mergen'i arayarak, söz verdiği gibi 10 Ocak'ta gelemeyeceğini bildiren 'yla yollar ayrılıyor. Başkan Mergen, siyah-beyazlılar'ın Antalya kampına da katılmayan Eneramo'nun tavrına büyük bir tepki gösterdi. Ege kulübünün başkanı, bir dönem Sivas ve Beşiktaş formaları da giyen Nijeryalı golcünün sözleşmesinin feshedileceğini söyledi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:46
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