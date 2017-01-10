Boluspor’da transfer şov
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 5'inci sırada bitiren Boluspor, ikinci devreye iddialı girmek için kadrosuna 4 yeni isim daha kattı. Kırmızı- beyazlılar, Akhisar Bld.'den orta saha Abdulkadir Özdemir'le kiralık, Hollanda'dan Heerenveen'den golcü Mitchell te Vrede, İskoçya'dan Heart of Midlothian'dan defans Alim Öztürk'le 1.5, Antalyaspor'dan orta saha Kadir Bekmezci ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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