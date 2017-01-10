 Boluspor’da transfer şov – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    ’da transfer şov

    Boluspor’da transfer şov
    'de ilk yarıyı 5'inci sırada bitiren Boluspor, ikinci devreye iddialı girmek için kadrosuna 4 yeni isim daha kattı. Kırmızı- beyazlılar, Akhisar Bld.'den orta saha Abdulkadir Özdemir'le kiralık, Hollanda'dan Heerenveen'den golcü Mitchell te Vrede, İskoçya'dan Heart of Midlothian'dan defans Alim Öztürk'le 1.5, Antalyaspor'dan orta saha Kadir Bekmezci ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:38
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