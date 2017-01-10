4 transfer yolda
TFF 1. Lig'de son 5 sezonun en kötü performansıyla ilk yarıyı 17'inci sırada tamamlayan Samsunspor'da transfer yasağının kaldırılmasıyla kadroya takviyeler yapılmaya başlandı.
Akhisar'dan orta saha Kenan Karışık, Altınordu'dan ayrılan golcü Göksü Türkdoğan, Göztepe'den kiralık golcü Famoussa Kone ve son olarak A.Konyaspor'dan kiralık stoper Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden kırmızı-beyazlılar'da Sportif Direktör Coşkun Zeren nokta transferler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Zeren, "Boşa harcayacak paramız yok. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplıyor ve öyle hareket ediyoruz 3-4 isimle görüşüyoruz. Anlaşma sağlandığında o isimler de kadromuzda olacak. G.Antep'ten Chibuike ile de prensipte anlaştık" diye camiaya müjde verdi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
4 transfer yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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