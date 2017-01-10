 4 transfer yolda – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    4 transfer yolda

    4 transfer yolda

    'de son 5 sezonun en kötü performansıyla ilk yarıyı 17'inci sırada tamamlayan 'da transfer yasağının kaldırılmasıyla kadroya takviyeler yapılmaya başlandı.

    Akhisar'dan orta saha Kenan Karışık, Altınordu'dan ayrılan golcü Göksü Türkdoğan, Göztepe'den kiralık golcü Famoussa Kone ve son olarak A.Konyaspor'dan kiralık stoper 'yı transfer eden kırmızı-beyazlılar'da Sportif Direktör Coşkun Zeren nokta transferler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Zeren, "Boşa harcayacak paramız yok. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplıyor ve öyle hareket ediyoruz 3-4 isimle görüşüyoruz. Anlaşma sağlandığında o isimler de kadromuzda olacak. G.Antep'ten Chibuike ile de prensipte anlaştık" diye camiaya müjde verdi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:36
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