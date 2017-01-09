Boluspor'dan transfer atağı
Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlılar, Hollanda ekibi SC Heerenveen takımında oynayan Mitchell te Vrede ve İskoçya 1. Lig takımlarından Heart of Midlothian forması giyen Alim Öztürk'ü 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Antalyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:39
- Medjani startta
Toplam 4
Yorum
FATİH YILMAZ Gittiğine çok üzüldüğüm, geldiğine mutlu olduğum bir transfer. değerini anca anladık, mecbur da olsak.
- Chedjou’ya bir darbe daha
Toplam 5
Yorum
garaudy 1996 da baskan faruk suren goreve fatih terimi getirginde...suat..Ergün. .okan..hakan unsal...satis listesindeydi..hepside dökülüyor du..ama bir hoca ile hepsi uefa kupasinin bas mimarları oldular. ..chedjo hakkaten dökülüyor...ama sorun hoca ve baskanda..esas mesele bu..
- Boudebouz’un taliplisi çok
Toplam 4
Yorum
Ahmet can Dansöz bu Adam. Türkiye de oynatmazlar. Moskova dan tosic alınsın. Tosic bize klasman atlatır paraya kıyın
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