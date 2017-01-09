Bakary Soro bitti
TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Bakary Soro ile prensipte anlaştıklarını söyledi. Bağıban, "Soro ile prensipte anlaştık, Antalya kampımıza katılacak." dedi. 31 yaşındaki stoper Soro, daha önce Türkiye'de Orduspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor'da forma giymişti. Sarı-yeşilli ekip, transfer döneminde daha önce orta saha oyuncuları Iraklı Humam Tarık ile Çaykur Rizespor'da forma giyen Nijeryalı Iyayi Believe Atiemwen'i kadrosuna katmıştı. Yöneticiler ligin ikinci yarısında çok iddialı olduklarını ve zirveyi istediklerini belirtti.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Bakary Soro bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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