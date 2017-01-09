 Bakary Soro bitti – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    bitti

    Bakary Soro bitti
    TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Bakary Soro ile prensipte anlaştıklarını söyledi. Bağıban, "Soro ile prensipte anlaştık, Antalya kampımıza katılacak." dedi. 31 yaşındaki stoper Soro, daha önce Türkiye'de Orduspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor'da forma giymişti. Sarı-yeşilli ekip, transfer döneminde daha önce orta saha oyuncuları Iraklı Humam Tarık ile Çaykur Rizespor'da forma giyen Nijeryalı Iyayi Believe Atiemwen'i kadrosuna katmıştı. Yöneticiler ligin ikinci yarısında çok iddialı olduklarını ve zirveyi istediklerini belirtti.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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