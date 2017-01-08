 Hamit sesleri – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Hamit sesleri

    Hamit sesleri

    , 'dan ayrılan 'u gündemine aldı.

    Teknik direktör Okan Buruk'un "Alınsın" raporu üzerine yönetim temaslara başladı. Hamit'in teklifi düşündüğü öğrenildi.

    SETEVANOVİC OLMADI
    'de teknik patron Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buruk, "Sol bek transferinde sona geldik. Kone'nin yerine de ön tarafta kullanacağımız bir yabancı oyuncu bakıyoruz" dedi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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