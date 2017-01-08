Alim Boluspor’da

Transferde düğmeye basan Yarenler, Trabzonspor’da yetişen Alim Öztürk ile el sıkıştı. Akhisar’ın sağ kanat oyuncusu Vaz Te ile de görüşmeler sürüyor.

Transfer de hareketli saatler yaşayan Boluspor defansa takviyesini İskoçya'dan yaptı. Bir zamanlar TFF 1. lig de 1461 Trabzonspor formasını giyen Alim Öztürk ile anlaşamaya varıldı. Gurbetçi oyuncu, Boluspor'un Antalya'daki kampına katılarak imza atacak. Boluspor'un ayrıca Akhisarspor'lu oyuncu Ricardo Vaz Te'nin peşinde olduğu ileri sürüldü. 30 yaşındaki Vaz Te sağ kanatta görev yapıyor. İngiltere deneyimi de olan Vaz Te, West Ham, Charlton gibi takımların formalarını terletti. Her iki yönetim transferi görüşüyor.



KADRO ÇOK YETERSİZ

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, TFF 1. Lig'de bu sezon kadro anlamında en yetersiz kadrosuna sahip olduklarını belirterek, "Samsunspor, son dönemlerde zor süreçler geçiriyor, zor günler yaşanıyor. Özellikle son iki dönemdir transfer yasağından dolayı oyuncularını kaybetmiş. Şu anda kadro anlamında çok yetersiz bir durumda" diye konuştu.



SEGBEFİA KRİZİ

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren lider Göztepe'de Segbefia sıkıntısı yaşanıyor. 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Gabon'da düzenlenecek Afrika Kupası için Togo Milli Takımı'na davet edilen orta saha oyuncusunun en az 4 maçta görev alamayacağı belirtildi.



UĞUR GAZİANTEP'TE

Büyükşehir Gaziantepspor, son olarak Eskişehirspor'da forma giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'i transfer etti. Yeni takımının kampına katılan Uğur, "Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.