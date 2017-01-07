Yiğido’ya Gürcü kanat
Sivasspor, transferde hız kesmiyor. Antalya’dan sağ bek Rıdvan Şimşek’i kiralayan Yiğido, Ukrayna’da Vorskla’da oynayan Gürcü sağ kanat Aleksandre Kobakhidze’yle de el sıkıştı.
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Sivasspor, 2'inci devreye iddialı girmek için transferde bombaları patlatıyor. Antalyaspor'dan sağ bek Rıdvan Şimşek'i kiralayan Yiğido, şimdi de rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Kırmızı-beyazlılar'ın, Ukrayna'da Vorskla'da oynayan 29 yaşındaki Gürcü sağ kanat Aleksandre Kobakhidze'yle imza aşamasına geldiği öğrenildi. 32 kez milli formayı giyen Kobakhidze, 3 gol atarken, ligde Vorskla formasıyla 20 maçta 1 gol, 4 asist üretti.
İKİ TRANSFER PEŞİNDE
Gökhan Karadeniz'i Bandırma, Famoussa Kone'yi Samsunspor'a kiralayan, İsviçre'de FC Wil'den Murat Akın'ı alan Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buruk, "Sol bek transferinde sona geldik. Kone'nin yerine de ön tarafa bir yabancı bakıyoruz" dedi.
SOL BEK VE GOLCÜ ARAYIŞI
Transferde stoperi Sezer Özmen ve hücum bölgesini Ahmet Aras'la güçlendiren E.Y.Malatya, iki takviye daha peşinde. Başkan Adil Gevrek, "Forvet için bir takviye daha düşünüyoruz. Gerekirse o bölgeye bir de yabancı oyuncu alabiliriz. Bunun dışında sol bek arayışımız sürüyor" bilgisini verdi.
DENİZLİ'NİN GÖZÜ FIFA'DA
Denizlispor, geçen sezonki Bulgar oyuncusu Daniel Dimov'a borcuyla birlikte avukat ve yargılama giderleri olarak toplam 63 bin euro ödedi ve transfer yasağını kaldırmak için gözünü FIFA'ya çevirdi. Birkaç gün içinde hem Denizli'ye hem de TFF'ye yasağın kalktığına dair belgenin ulaşması bekleniyor.
3 TRANSFERLE PLAY-OFF'A
TFF 1. Lig'de son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle bitiren, Ş.Urfaspor'da Teknik Direktör Kemal Kılıç, hedef büyüttü. Kılıç, "Devre arası transferi çok risklidir. Forvet, savunma ve orta saha olmak üzere 2 veya 3 nokta transfer yapabilirsek play off şansını zorlayabiliriz" değerlendirmesini yaptı.
MANİSA UMUT'UN PEŞİNDE
TFF 1. Lig'de 2.5 milyonTL'lik transfer yasağını kaldırmaya çalışan Manisa, G.Saray'dan Umut Gündoğan'la her konuda anlaştı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın Buca'dan öğrencisi olan Umut'un G.Saray'la kontratı 2018'de bitiyor.
ÖZGÜR, GAZİANTEP BB'DE
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, defans oyuncusu Özgür Özkaya'yı renklerine bağladı. Basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, defans oyuncusu Özgür Özkaya ile anlaşma sağlandığını ifade ederek 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını kaydetti.
İKİ TRANSFER PEŞİNDE
Gökhan Karadeniz'i Bandırma, Famoussa Kone'yi Samsunspor'a kiralayan, İsviçre'de FC Wil'den Murat Akın'ı alan Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buruk, "Sol bek transferinde sona geldik. Kone'nin yerine de ön tarafa bir yabancı bakıyoruz" dedi.
SOL BEK VE GOLCÜ ARAYIŞI
Transferde stoperi Sezer Özmen ve hücum bölgesini Ahmet Aras'la güçlendiren E.Y.Malatya, iki takviye daha peşinde. Başkan Adil Gevrek, "Forvet için bir takviye daha düşünüyoruz. Gerekirse o bölgeye bir de yabancı oyuncu alabiliriz. Bunun dışında sol bek arayışımız sürüyor" bilgisini verdi.
DENİZLİ'NİN GÖZÜ FIFA'DA
Denizlispor, geçen sezonki Bulgar oyuncusu Daniel Dimov'a borcuyla birlikte avukat ve yargılama giderleri olarak toplam 63 bin euro ödedi ve transfer yasağını kaldırmak için gözünü FIFA'ya çevirdi. Birkaç gün içinde hem Denizli'ye hem de TFF'ye yasağın kalktığına dair belgenin ulaşması bekleniyor.
3 TRANSFERLE PLAY-OFF'A
TFF 1. Lig'de son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle bitiren, Ş.Urfaspor'da Teknik Direktör Kemal Kılıç, hedef büyüttü. Kılıç, "Devre arası transferi çok risklidir. Forvet, savunma ve orta saha olmak üzere 2 veya 3 nokta transfer yapabilirsek play off şansını zorlayabiliriz" değerlendirmesini yaptı.
MANİSA UMUT'UN PEŞİNDE
TFF 1. Lig'de 2.5 milyonTL'lik transfer yasağını kaldırmaya çalışan Manisa, G.Saray'dan Umut Gündoğan'la her konuda anlaştı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın Buca'dan öğrencisi olan Umut'un G.Saray'la kontratı 2018'de bitiyor.
ÖZGÜR, GAZİANTEP BB'DE
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, defans oyuncusu Özgür Özkaya'yı renklerine bağladı. Basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, defans oyuncusu Özgür Özkaya ile anlaşma sağlandığını ifade ederek 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını kaydetti.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Samuel Eto’o’da büyük heyecan
Toplam 1
Yorum
Tolga biraz fazla uzadı bu transfer ne olacaksa olsun yoksa başka takımlar kapacak adamı kartalımıza büyük katkı verecektir beklemeyelim artık
- ''En büyük kulüpteyim''
Toplam 1
Yorum
hrd dur bakalım evlat daha yeni geldin snr sanada öğretirler büyüğü küçüğü
- Martin Caceres'le anlaşma sağlandı
Toplam 17
Yorum
erol başkan,başkan,başkaaaaaaaaaaaan.
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