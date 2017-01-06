Samsun, transfer engelini aşıyor

Samsunspor, Göztepe'den eski oyuncuları Kone ve Altınordu'dan Göksu ile prensipte anlaştı.

Başkan Erkurt Tutu, "Transfer tahtasını açtırmak için gayret gösteriyoruz. Anlaştığımız oyuncuları kampımıza davet etmeye başladık. Kone ve Göksu Türkdoğan ile prensip anlaşmasına vardık. İki futbolcuya transfer tahtası serbest kalınca imza attıracağız" dedi.



'ÇİLİNGİR' GÖZTEPE'DE!

Göztepe, İsviçre'nin Will 1900 takımından orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Murat daha önce TFF 1. Lig'de; Kasımpaşa, Orduspor, Konyaspor, Başakşehir, Kayseri ve Karabük'le şampiyonluk yaşadı.



ELAZIĞ, CAJİC'LE ANLAŞTI

Elazığspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Cajic'le ön protokol imzaladı. Dukla Prag'ın Boşnak orta saha oyuncusu Adlin Cajic, Elazığ'ın transfer tahtası açılana kadar ön sözleşmeli olacak. Cajic, Elazığ'ın, Antalya'daki kampa katılacak.