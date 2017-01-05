 Yusuf Şimşek müjdeyi verdi – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    müjdeyi verdi

    Yusuf Şimşek müjdeyi verdi

    Son sıraya demir atan Mersin İdman Yurdu'nda transfer müjdesi geldi.

    Teknik direktör , kulübün transfer yasağının kısa bir süre içinde kalkacağını belirtip, "Mersin adına iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Ceza kalktığı gün 6-7 futbolcu gelip resmi imzaları atacak" açıklamasını yaptı.

    GİRESUN'A SAMBACI
    Play-Off'u hedefleyen Giresun'da Isaac'ten sonra hücum hattına bir takviye daha yapıldı. Yeşil-beyazlılar, 2014-15'te de takımda oynayan Jones Carioca ile tekrar anlaştı. 28 yaşındaki forvetle 1.5 yıllık sözleşme imzalanırken orta alana da takviye yapılacağı belirtildi.

    BOLU'DA HEDEF İLK 6
    TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 5'inci tamamlayan Boluspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa hedeflerinin değişmediğini söyledi. Çapa, "Sezon başında kısa vadede ve uzun vadede proje yapmıştık. Ama bu süreçte biz belki de 2 yılda yapacağımız işleri 6 ayda çok iyi gördük. Sezon başında söylediğimiz gibi bizim için hedef ilk 6" değerlendirmesini yaptı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
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