 Transferler yolda – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Transferler yolda

    Transferler yolda

    Sezer Özmen’i alan Y. Malatya’da İrfan Buz yeni transfer müjdesi verdi.

    'de uzun süre lider kalan sonrasında, ilk yarıyı 2'inci sırada tamamlayan, kamp çalışmalarını Antalya Side'de sürdüren 'da Teknik Direktör İrfan Buz, transferdeki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. İlk transferini Alanyaspor'dan ayrılan stoper Sezer Özmen'le gerçekleştiren Malatya'da başarılı teknik adam, İtalya Serie B'de oynayan Cesena'nın 1.99'luk golcüsü Milan Djuric'le görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini hatırlatıp, "Daha transferlerimiz olacak. Onlarla irtibat halindeyiz. Fakat önemli olan burada takım halinde iyi hazırlanmak" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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