 Samsun’a 8 milyon TL lazım – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Samsun’a 8 milyon TL lazım

    Samsun’a 8 milyon TL lazım
    'de ilk yarıyı 17'inci tamamlayan 'da yönetici Rüştü Araboğlu, transfer tahtasının açılması için yoğun çalıştıklarını belirtti. Araboğlu, "Yaklaşık 8 milyon liraya ihtiyacımız var. Başkanımız Erkurt Tutu, Ankara ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Bugün (dün) yaptığımız görüşmeler sonucunda tahtanın açılması için ilerleme kat ettik" bilgisini verdi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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